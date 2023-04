Ligue 1 : le PSG fait un grand pas vers le titre, Lille renverse Montpellier… Ce qu'il faut retenir de la 31e journée

Entre les victoires du PSG sur Lens (3-1), de Lyon à Toulouse (1-2) ou encore de Lille contre Montpellier (2-1), voici ce qu'il faut retenir de la 31e journée de Ligue 1 en attendant les autres rencontres.

Toulouse-Lyon : 1-2

Lyon s’est imposé sur le fil à Toulouse (2-1) vendredi en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, grâce notamment au 19e but de la saison d'Alexandre Lacazette, et reste dans la course à l'Europe avec ce troisième succès consécutif. Les finalistes de la Coupe de France (29 avril contre Nantes) ont égalisé grâce à leur international marocain Zakaria Aboukhlal (1-1, 37e), mais Logan Costa a marqué contre son camp sous la pression de Lacazette (1-2, 88e) pour permettre aux Lyonnais de rêver encore à l'Europe.

Rennes-Reims : 3-0

Rennes a écrasé Reims (3-0) grâce à un doublé de Jérémy Doku (9e, 19e) et un but de Théate (68e). Les Bretons restent en lice pour l’Europe grâce à ce précieux succès. Reims, qui avait l'occasion de monter se mêler à la danse, reste pour sa part à la 8e place (47 points).

PSG-Lens : 3-1

Un grand pas vers le 11e titre de Champion de France. Le PSG, en supériorité numérique pendant 70 minutes, a battu son dauphin le RC Lens (3-1). A sept journées de la fin du championnat, les Parisiens ont le titre de champion à portée de main. Kylian Mbappé (31e), auteur de son 139e but en Ligue 1 avec Paris, Vitinha (37e) et Lionel Messi (40e) ont inscrit les trois buts parisiens en moins de 10 minutes. Przemysław Frankowski a sauvé l’honneur lensois (60e).

Lille-Montpellier : 2-1

Longtemps mené, Lille s’en est bien tiré en s’imposant 2-1 contre Montpellier. Issiaga Sylla (24e) avait ouvert le score pour les Héraultais. Jonathan David a égalisé en inscrivant son 20e but de la saison (70e) avant que Rémy Cabella n’offre la victoire (2-1, 72e). Avec 55 pts, les Dogues, battus une semaine plus tôt par Angers, reprennent leur 5e place. Montpellier, qui n'a plus rien à jouer en cette fin de saison, reste 13e (37 pts).

Auxerre-Nantes : 15h

Strasbourg-Ajaccio : 15h

Clermont-Angers : 15h

Brest-Nice : 15h

Monaco-Lorient : 17h05

OM-Troyes : 20h45