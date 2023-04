Tennis : vainqueur à Monte-Carlo, Andrey Rublev s'offre son premier Masters 1000

En s’imposant ce dimanche à Monte-Carlo devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000.

Une grande première. A 25 ans, le Russe Andrey Rublev, 6e mondial, a remporté ce dimanche le plus beau titre de sa carrière en battant le Danois.

Après avoir joué deux finales de cette catégorie de tournoi, à Monte-Carlo déjà, en 2021, et à Cincinnati, la même année, il s’est donc enfin imposé lors d’une finale de prestige.

ANDREY RUBLEV IS THE CHAMPION OF MONTE CARLO @AndreyRublev97 defeats Rune 5-7 6-2 7-5 to win his FIRST Masters 1000 title!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/YMHSwC3DbJ

