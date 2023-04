Affaire Negreira : versements aux arbitres, victime, Real Madrid… Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse du président du Barça

Joan Laporta, président du FC Barcelone, a tenu une conférence de presse ce lundi 17 avril pour évoquer l’affaire Negreira, ce scandale de corruption supposée d’arbitrage en Espagne. Voici ce qu’il faut en retenir.

Une «gigantesque campagne de diffamation»

«En tant que plus haut représentant du FC Barcelone, je m'adresse aux supporters du Barça et à l'opinion publique pour donner des explications sur le 'cas Negreira'. C'est un sujet qui nécessite une profonde réflexion en raison de la polémique qu'il a suscitée. Les supporters de Barcelone subissent une gigantesque campagne de diffamation pour des conclusions diffamatoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Tout au long de nos 123 ans, le Barça a été un modèle de fair-play sur et en dehors du terrain. Nous avons beaucoup contribué au football et au sport. Nous avons gagné pendant des décennies et nous continuons à gagner grâce à l'effort, aux connaissances et au talent de nos joueurs, entraîneurs et travailleurs. (…) Le Barça n'a jamais mené aucune action avec l'intention de faire tourner une compétition en sa faveur. Le club n'a jamais rien fait pour influencer les arbitres ou les résultats.»

Real Madrid, le «club du régime»

«Je veux faire référence à la présence d'un club (le Real Madrid), à lui seul, comme une accusation privée dans le procès. Un club qui a toujours été favorisé par les décisions d'arbitrage. Il a été considéré comme l'équipe du régime. En raison de leur proximité avec le pouvoir politique et économique, je pense qu'il est bon de rappeler que pendant sept décennies, la plupart des présidents du CTA (commission d'arbitrage) ont été des ex-membres, des ex-joueurs ou des ex-dirigeants du Real Madrid.»

«Toutes ces années, les personnes qui ont nommé ceux qui devaient rendre justice sur le terrain, ce sont des ex-partenaires, des ex-joueurs ou des ex-directeurs du Real Madrid. Dans certains cas, tout cela en même temps. Que ce club se manifeste et dise qu'il se sent lésé par la meilleure période sportive de l'histoire du FCB... Ce procès servira à les démasquer. Cela me semble un exercice de cynisme que Madrid apparaisse dans l'affaire alléguant qu'ils se sont sentis lésés sportivement dans la période la plus réussie du Barça.»

Le Barça «victime»

«Le Barça serait victime et non responsable de tout crime. C'est important de le dire. Au sein du Bureau du Procureur, il semble également qu'ils travaillent dans ce sens. Le Barça serait une personne blessée. Depuis 2016, le Barça s'est doté d'un département Conformité. Ce qui me donne confiance, c'est que ces professionnels ont fait leur travail. Ce département essaie de détecter d'éventuelles conduites irrégulières au sein de l'entité. Sous ma présidence, nous avons renforcé ce domaine selon les lignes établies par la jurisprudence la plus récente dans ce domaine. Nous avons doté ce domaine de plus de ressources.»

Javier Tebas ciblé et Gianni Infantino remercié

«Je tiens à pointer le président de la LFP, qui a fait preuve d'un manque de professionnalisme évident. Il a fourni une documentation à charge avec des données qui étaient erronées. Je lui demande de supporter cette incontinence verbale. Cela n'aide pas la concurrence qu'il représente et valide une hypothèse qui est fausse. (…) D'un autre côté, il y a des gens qui se sont comportés avec la prudence et la responsabilité qu'exige leur position. Par exemple, le président de la Fédération, le président de la CSD (conseil supérieur du sport). M. Rubiales et M. Franco. Aussi au président Infantino, qui a maintenu l'attitude de sa position. Ils n'ont pas signé pour le lynchage sans procès. J'apprécie leur position.»

Les explications sur les 7,3 millions d’euros versés aux arbitres

«Vous devez contextualiser que cet argent a été versé pendant 18 ans. Cela n'a pas été fait en un an. C'est 18 ans. C'étaient des rapports importants et nécessaires, réalisés par des personnes ayant une carrière importante dans ce monde. L'enquête interne a trouvé 629 rapports et 43 vidéos. Aussi quatre rapports sur d'autres questions. Cela seulement de 2014 à 2018. Je pense que nous devrions contextualiser et préciser que cela a été un travail énorme pendant de nombreuses années, réalisé par des personnes compétentes. En se référant au fait qu'il est le vice-président du CTA, il faut préciser que le principal prestataire de ces services est le fils de Negreira. Le vice-président du CTA n'avait pas la possibilité de modifier les résultats des matchs ni de nommer des arbitres. J'insiste. L'hypothèse selon laquelle cet homme aurait eu une influence dans les décisions arbitrales est fausse. L'article 29 de la RFEF la réfute. Il dit qu'il n'a pas qualité. Il n'était pas dans ses fonctions. Ceci a été corroboré par des déclarations de divers arbitres. Il n'était pas qualifié pour modifier les résultats ou nommer des arbitres.»

Joan Laporta vers la sortie ?

«Au contraire. En raison de la responsabilité de mon poste, mon devoir est d'agir pour défendre l'honneur et l'intégrité du club. Je me vois avec la force et les raisons de le faire. Dans cette cause et dans beaucoup d'autres. S'ils veulent s'en prendre à moi, qu'ils s'en prennent à moi, mais jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas. Je veux vraiment défendre le club et le peuple de Barcelone. Et je continuerai à le faire. Ici, nous serons plus unis que jamais pour défendre notre bouclier.»