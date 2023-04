Arabie Saoudite : Zinédine Zidane nouvel entraîneur de Cristiano Ronaldo avec un salaire mirobolant ?

En quête d’un remplaçant à Rudi Garcia, remercié la semaine dernière, Al-Nassr souhaiterait s’offrir les services de Zinédine Zidane et serait prêt à lui proposer un salaire très important pour le convaincre, selon Marca.

Le duo Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo réuni en Arabie Saoudite ? Alors que Rudi Garcia a été remercié, la semaine dernière, par Al-Nassr, en raison des mauvais résultats, le club saoudien s’est lancé en quête d’un nouvel entraîneur. Et si plusieurs noms circulent pour succéder à l’entraîneur français, les dirigeants rêveraient d’attirer Zinédine Zidane sur le banc. Mais encore faut-il parvenir à convaincre l’ancien n°10 de l’équipe de France, libre depuis bientôt deux ans et son départ du Real Madrid en mai 2021.

Cristiano Ronaldo impliqué dans les discussions

Conscient que l’affaire sera loin d’être simple, Al-Nassr serait prêt à toutes les folies et pourrait lui offrir un salaire mirobolant de 120 millions d’euros pour deux saisons, soit 60 millions d’euros par an, selon Marca. Pour l’heure, Zinédine Zidane et son entourage n’auraient pas répondu à cette offre, qui lui permettrait de retrouver Cristiano Ronaldo avec lequel il a notamment remporté trois Ligues des champions lorsqu’il était sur le banc du Real Madrid. Le Portugais serait même d’ailleurs directement impliqué pour convaincre son ancien entraîneur de le rejoindre.

Mais Zinédine Zidane préférerait se laisser encore le temps de la réflexion pour trouver le projet qui lui conviendrait le mieux, après avoir vu les portes de l’équipe de France se refermer avec la prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus jusqu’en 2026. Une chose est sûre, il ne devrait pas manquer de propositions avec notamment le PSG, qui pourrait se séparer de Christophe Galtier, et Chelsea, également à la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine, qui sont également fortement intéressés. Reste à savoir quel club sera le plus convaincant.