Barcelone : la maison de Gerard Piqué et Shakira mise en vente pour près de 15 millions d’euros

Alors que le couple s’est séparé depuis plusieurs mois, la maison de Gerard Piqué et Shakira, située à Barcelone, aurait été mise en vente pour près de 15 millions d’euros.

La page de l’idylle entre Gerard Piqué et Shakira va se tourner encore un peu plus. Après une relation longue d’une dizaine d’années, le couple a annoncé sa séparation il y a bientôt un an. Et désormais chacun tente de refaire sa vie de son côté. L’ancien joueur du FC Barcelone a déjà retrouvé l’amour auprès de Clara Chia, alors que la chanteuse colombienne a décidé de quitter l’Espagne et de déménager à Miami (Etats-Unis) avec ses enfants. Reste la question de leur maison, située dans la banlieue chic de Barcelone et que Shakira a quittée seulement au début du mois. Et bien elle a été mise en vente, selon la presse espagnole.

une luxueuse proprité de 1.500 m2

Pendant un temps, il aurait été question que Gerard Piqué y vive avec sa nouvelle compagne, lui permettant de rester au plus près de ses parents qui habitent juste à côté. Mais il n’en sera rien puisque la luxueuse propriété de 1.500 m2 serait disponible sur le marché. Et les futurs acquéreurs devront débourser près de 15 millions d’euros pour l’acheter.

Et malgré son prix, elle pourrait ne pas rester longtemps à la vente. Les visites ont déjà commencé et les potentiels acheteurs risquent d'être rapidement séduits par les prestations de la villa dotée de 7 chambres avec leur salle de bain, plusieurs salons, deux cuisines, deux piscines, une salle de sport et de cinéma, un studio d’enregistrement, un mini-terrain de football et un immense jardin. Le grand luxe.