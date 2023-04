Chelsea-Real Madrid, quart de finale retour Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Chelsea-Real Madrid, le quart de finale retour de Ligue des champions, a lieu ce mardi 18 avril et sera à suivre sur les antennes du groupe Canal. Voici le programme TV.

Après sa défaite 2-0 au match aller en Espagne, Chelsea est dos au mur et va devoir réaliser un exploit à Stamford Bridge pour éliminer le Real Madrid, champion en titre, ce mardi soir en quart de finale retour de Ligue des champions (21h sur Canal+Foot).

Battus ce week-end à domicile par Brighton (1-2), les hommes de Frank Lampard restent sur trois revers consécutifs. Avec une équipe dont le seul but lors des cinq dernières rencontres a été un tir détourné de Conor Gallagher contre Brighton, Chelsea est face à une montagne.

A l'arrivée de Lampard, les supporters des Blues rêvait d’une histoire à la Roberto di Matteo, lui aussi ancien joueur arrivé au chevet du club en 2012 et qui avait conduit Chelsea à renverser un déficit de deux buts (3-1) en huitième de finale de la C1 contre Naples, avec une victoire 4-1 après prolongation, puis à leur premier sacre européen. Lampard avait marqué ce soir-là. «Dans le football, on peut changer l'histoire très vite, a-t-il assuré samedi soir. Il nous faudra un énorme désir de réaliser (cet exploit) et ce sera un match différent. Il faudra qu'on électrise le public.»

Programme TV

Chelsea-Real Madrid

Quart de finale retour

Ligue des champions

Mardi 18 avril

21h sur Canal+Foot