Ligue 1 : le calendrier du PSG jusqu'à la fin de la saison

En tête avec huit points d'avance sur l'OM, après sa victoire, samedi soir, contre Lens (3-1), le PSG va désormais devoir bien négocier ses sept derniers matchs de la saison pour décrocher le 11e titre de champion de France de son histoire.

Le PSG a-t-il fait le plus dur ? Dans un match décisif dans la course au titre, le club de la capitale a battu Lens, samedi soir, au Parc des Princes (3-1). Grâce à ce succès, Marquinhos et ses coéquipiers comptent désormais huit points d'avance sur l'OM, qui a repris la 2e place en s'imposant face à Troyes (3-1), et neuf longueurs sur le club nordiste. Une marge de manœuvre pour le moins confortable, et qui laisse même penser que le titre est pratiquement acquis pour Paris.

un calendrier favorable

Mais au crépuscule d'une saison tumultueuse, avec les polémiques, les résultats mitigés et les éliminations en 8e de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions, rien n'est encore fait pour le PSG, qui va devoir parfaitement négocier ses sept derniers matchs de championnat pour décrocher le 11e titre de champion de France de son histoire. Et ce même si son calendrier s'annonce plutôt favorable avec Angers, Lorient, Troyes, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont au programme jusqu'au 3 juin, date de la dernière journée.

Les hommes de Christophe Galtier devront se méfier de ces équipes, car la plupart d'entre elles jouent leur survie dans l'élite et vont tout donner lors de ces dernières journées pour ne pas descendre en Ligue 2. Surtout face au PSG. Aux Parisiens de se montrer sérieux et appliqués jusqu'à la ligne d'arrivée pour conquérir ce titre et donner un peu de saveur à une saison qui en a franchement manqué.

Le calendrier du PSG

21 avril : Angers-PSG

30 avril : PSG-Lorient

7 mai : Troyes-PSG

13 mai : PSG-Ajaccio

21 mai : Auxerre-PSG

27 mai : Strasbourg-PSG

3 juin : PSG-Clermont