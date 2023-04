Football : un arbitre poignarde un joueur amateur au Brésil (vidéo)

Lors d’un match de football amateur au Brésil, ce week-end, un arbitre est parvenu à s’emparer d’un couteau et a poignardé un joueur, qui est toujours hospitalisé.

La rencontre a dégénéré pour un pénalty et un carton rouge. Au cours d’un match de football amateur au Brésil, ce week-end, à Montes Carlos, un arbitre a sifflé une faute dans la surface de réparation avant d’expulser un joueur, provoquant une échauffourée. La situation s’est rapidement envenimée, l’arbitre ayant été pris à partie par le joueur exclu. Dans l’agitation, l’homme au sifflet a récupéré un couteau à poisson, apporté par son fils âgé de 14 ans, et a poignardé le footballeur de 25 ans.

Uma partida de futebol amador em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, foi interrompida nesse domingo (16), depois do árbitro do jogo esfaquear um dos jogadores pic.twitter.com/RDy7sGKPgh — Itatiaia (@itatiaia) April 17, 2023

Touché à plusieurs reprises, le joueur a été pris en charge et transporté à l’hôpital pour y être soigné. Si son état de santé est inconnu, il serait toujours hospitalisé, selon les médias brésiliens. L’arbitre et son fils ont, quant à eux, pris la fuite. Mais ils ont pu être localisés et arrêtés par la police, alors que le couteau utilisé par l’arbitre a été retrouvé à l’intérieur de sa voiture.

Durant son interrogatoire, il a assuré avoir agi en état de légitime défense, se sentant menacé. Il a depuis été relâché, mais il va devoir répondre de son geste devant la justice brésilienne.