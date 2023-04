Football : Cristiano Ronaldo étrangle un adversaire en plein match (vidéo)

Lors de la défaite d’Al Nassr dans le choc face à Al-Hilal (2-0), mardi soir, Cristiano Ronaldo a perdu son sang-froid en étranglant un adversaire avant de le projeter au sol. Pour ce geste, il n’a reçu qu’un carton jaune.

Un coup de sang. Dans le choc au sommet du championnat d’Arabie Saoudite entre son équipe d’Al Nassr et Al-Hilal, Cristiano Ronaldo s’est rendu coupable d’un très mauvais geste en étranglant l’un de ses adversaires peu avant l’heure de jeu. Alors que la formation du Portugais était menée au score (1-0), le quintuple Ballon d’or était à la lutte sur un ballon aérien proche du milieu du terrain. Mais il s’est complétement désintéressé du ballon et a attrapé par le cou le joueur d’Al-Hilal avant de le projeter au sol (57e).

Cristiano Ronaldo only got a yellow for this challenge pic.twitter.com/05eH8qZqvw — ESPN FC (@ESPNFC) April 19, 2023

Un geste inexpliqué qui a provoqué un attroupement à proximité du rond central, les joueurs d’Al-Hilal réclamant notamment l’exclusion de l’ancien mancunien auprès de Michael Oliver. Mais l’arbitre anglais a fait preuve de beaucoup d’indulgence et n’a sorti qu’un carton jaune à l’encontre de Cristiano Ronaldo, qui est resté sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final.

Sans toutefois parvenir à aider son équipe à inverser la tendance. Quelques minutes seulement après son avertissement, Al-Hilal a doublé la mise pour s’imposer face à son rival (62e), alors que Cristiano Ronaldo a vu son but être refusé par la VAR (77e). Avec cette défaite (2-0), Al Nassr, qui vient de se séparer de Rudi Garcia, a réalisé une très mauvaise opération dans la course au titre. Le club de Riyadh compte trois points de retard sur le leader Al-Ittihad avec un match en plus. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers n’auront pas le droit à l’erreur, lors de la prochaine journée et la venue de Al Wehda, pour continuer à croire au sacre.