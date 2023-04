UFC : Israel Adesanya accueilli par un haka en pleine rue en Nouvelle-Zélande (vidéo)

Israel Adesanya, qui a repris son titre UFC des poids moyens, a été accueilli en Nouvelle-Zélande par de nombreux fans qui ont bloqué la circulation pour lui faire un haka.

Célébré comme il se doit. Vainqueur de son plus grand rival Alex Pereira pour la première fois après trois revers, le 8 avril à l’UFC 287, «The Last Stylebender» est rentré en Nouvelle-Zélande et a reçu un bel hommage.

Israel Adesanya a publié une vidéo où on le voit descendre de sa voiture à Auckland pour assister à un Haka exécuté en son honneur. Pour rappel, le Haka, réalisé avant chaque match de rugby ou autres, par les sélections nationales néo-zélandaises, est souvent utilisé pour accueillir des invités d’honneur et pour une célébration.

Une cérémonie s’est déroulée dans un carrefour bloquant la circulation pendant quelques minutes. «Je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant», a confié «Izzy».

Adesanya a déjà fait savoir qu’il comptait revenir rapidement à l’UFC et a notamment indiqué qu’il voulait affronter Dricus du Plessis. Son entraîneur a également mentionné Jamahal Hill.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène podcast