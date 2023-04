Ligue 1 : elle invente une alerte à la bombe pour empêcher son compagnon d’aller voir un match de l’OM

Une femme a inventé, dimanche dernier, une fausse alerte à la bombe pour tenter d'empêcher son compagnon d’aller voir le match entre l’OM et Troyes.

Elle ne voulait pas rester toute seule. Une jeune femme, âgée de 23 ans, a inventé une fausse alerte à la bombe, dimanche dernier, pour tenter d'empêcher son compagnon d’aller voir le match de Ligue 1 entre l’OM et Troyes au Vélodrome, a rapporté La Dépêche. Habitant à Colomiers, dans la banlieue de Toulouse, son petit copain avait pris un bus un peu plus tôt dans la journée pour prendre la direction de la cité phocéenne. Ce qui n’a pas plu à sa petite amie. Vexée d’avoir été laissée seule, elle a décidé de prendre son téléphone et d’appeler la police pour dénoncer son amoureux.

Convoquée devant la justice le 2 mai

«Mon amie est dans le bus avec une bombe. Il veut tout faire péter à Marseille», a-t-elle lâché à ses interlocuteurs. Son appel a été pris très au sérieux par les forces de l’ordre et une alerte a rapidement été lancée. Alors que le parquet a été saisi et l’appel localisé, des policiers ont débarqué quelques instants plus tard chez la demoiselle, surprise de les voir à son domicile. Prise à son propre piège, elle a reconnu avoir menti. «Il voulait voir le match de l’OM. Je voulais qu’il reste avec moi. C’est un macho. Moi j’ai du caractère», a-t-elle déclaré en garde à vue.

Et elle va désormais devoir rendre des comptes à la justice. Elle est convoquée le 2 mai prochain pour «dénonciation mensongère de crime ou délit» et encourt six mois de prison ainsi qu’une amende de 7.500 euros. De son côté, le jeune homme, qui était déjà à l’intérieur du stade quand il a été contacté par les enquêteurs, a pu assister à la rencontre. Et sa soirée s’est bien finie avec la victoire du club olympien (3-1). Reste à savoir s’il a prévu d’assister au match des Marseillais, dimanche, à Lyon ou s’il va rester auprès de sa copine.