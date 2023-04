PSG : le plan du FC Barcelone pour faire revenir Lionel Messi cet été

Le FC Barcelone a élaboré un plan pour faire revenir cet été Lionel Messi, qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG et dont l’avenir est incertain à Paris.

Le FC Barcelone a un rêve : celui de faire revenir Lionel Messi deux ans après son départ à Paris. Et pour rapatrier cet été le septuple Ballon d’or, qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, le club catalan a élaboré un plan et travaille étroitement avec la Ligue espagnole. Si l’affaire ne sera pas simple à concrétiser, en raison des difficultés économiques du Barça, les dirigeants veulent se donner les moyens d’y croire et font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à leur fin.

un salaire annuel brut de 25 millions d'euros

Selon la presse espagnole, ils envisageraient de proposer au champion du monde argentin un contrat de deux ans et un salaire annuel brut de 25 millions d’euros. Une rémunération qui est toutefois quatre fois inférieure à ce qu’il percevait avant son départ à l’été 2021. Mais son retour en Catalogne ne pourra être validé que si Barcelone respecte les règles du fair-play financier.

L’actuel leader de la Liga va donc devoir faire de la place dans son effectif et diminuer la masse salariale. Au moins deux départs importants devraient avoir lieu lors du mercato d’été, et il pourrait s’agir du Néerlandais Frenkie de Jong et de l’Ivoirien Franck Kessié. Le club catalan pourrait également procéder à des baisses de salaires. Cela suffira-t-il à faire du rêve du Barça une réalité ? Tout le peuple catalan croise les doigts dans l'espoir de revoir Lionel Messi dans ses œuvres sur la pelouse du Camp Nou.