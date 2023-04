Tennis : forfait pour le Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal sera-t-il présent à Roland-Garros ?

Rafael Nadal a annoncé, ce jeudi 20 avril, son forfait pour le Masters 1000 de Madrid, laissant planer encore un peu plus le doute sur sa présence à Roland-Garros dans un peu plus d’un mois.

Retour encore repoussé pour Rafael Nadal. Eloigné des courts depuis l’Open d’Australie et son élimination au 2e tour mi-janvier, l’Espagnol a annoncé, ce jeudi, son forfait pour le Masters 1000 de Madrid (26 avril-7 mai), lui qui avait déjà dû renoncer au Masters 1000 de Monte-Carlo et au tournoi de Barcelone. L'homme aux 22 titres du Grand Chelem n’est toujours pas remis de sa blessure à la hanche contractée à Melbourne.

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 20, 2023

«J’ai été victime d’une grave blessure en Australie au psoas (muscle fléchisseur de la hanche, ndlr). Au départ, il devait s’agir d’une période de récupération de six à huit semaines et nous en sommes maintenant à quatorze. La situation n’est pas celle que nous avions espérée. Toutes les indications médicales ont été suivies, mais l’évolution n’a pas été celle qu’on nous avait initialement annoncée et nous nous retrouvons dans une situation difficile», a-t-il confié dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Aucun match joué sur terre battue

S’il affiche un sourire de circonstance, l’inquiétude prime et surtout le doute plane de plus en plus sur sa présence à Roland-Garros dans un peu plus d’un mois (28 mai-11 juin), où il sera en quête d’un 15e sacre. D’autant qu’il ne sait toujours pas quand il sera en mesure de reprendre la compétition. «La blessure n’est toujours pas guérie et je n’arrive pas à déterminer ce dont j’ai besoin pour concourir. J’avais repris l’entraînement, mais il y a quelques jours, nous avons décidé de changer un peu de cap, de commencer un autre traitement et de voir si les choses s’améliorent pour essayer de passer à la suite. Je ne peux pas donner de délais», a-t-il ajouté.

Rafael Nadal est donc engagé dans un véritable contre-la-montre pour espérer renouer avec la compétition et fouler les courts de la Porte d’Auteuil. Et même s’il était présent dans la capitale française, sera-t-il en pleine possession de ses moyens pour défendre ses chances et conquérir une nouvelle Coupe des Mousquetaires ? Rien n’est moins sûr…