Ligue 1 : Lens met la pression sur l'OM, Auxerre s'accroche pour le maintien... Ce qu'il faut retenir de la 32e journée de championnat

Victoires de Paris contre Angers (2-1) et de Lens face à Monaco (3-0), nul d'Auxerre contre Lille (1-1)... Voici ce qu'il faut retenir de la 32e journée de Ligue 1.

Angers-Paris : 1-2

Le PSG fonce vers le titre. Vendredi, en ouverture de cette 32e journée de Ligue 1, les Parisiens ont battu la lanterne rouge Angers (2-1). Une victoire sans briller, mais qui permet au club de la capitale de s'approcher encore un peu plus de son 11e titre de champion de France. L'occasion également pour Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, de peaufiner ses statistiques et devenir l'unique meilleur buteur de L1 avec 22 unités, devant le Lillois Jonathan David (21 buts).

Auxerre-Lille : 1-1

En arrachant le nul contre Lille (1-1), Auxerre confirme sa bonne forme après trois victoires et marque un précieux point dans la lutte pour le maintien. Les joueurs de Christophe Pélissier sont ainsi assurés de rester en dehors de la zone de relégation. Les Nordistes, en revanche, manquent l'occasion de se replacer dans la course à la 4e place et offrent une opportunité à Rennes de revenir à leur hauteur à la 5e place.

Lens-Monaco : 3-0

Lens ne lâche rien. Dans leur duel de haut de tableau contre Monaco (4e), les Nordistes ont fait forte impression. Dans le sillage de leur attaquant Loïs Openda, auteur d'un doublé, ils ont surclassé leurs adversaires pour s'installer un peu plus sur le podium de Ligue 1, synonyme de Ligue des champions. Et cette victoire leur permet même de voir plus haut puisqu'elle leur permet de s'emparer provisoirement de la 2e place avant le match de Marseille ce dimanche soir.

Reims-Strasbourg : 0-2

Les Strasbourgeois peuvent y croire. En battant le Stade de Reims sur sa pelouse (0-2), les hommes de Frédéric Antonetti sortent provisoirement de la zone rouge et ne sont plus relégables. Grâce à leur buteur Habib Diallo, auteur d'un doublé, ils repassent devant Nantes et Brest et mettent la pression sur ses deux clubs, qui jouent à 15h.

Ajaccio-Brest : 15h00

Lorient-Toulouse : 15h00

Nantes-Troyes : 15h00

Nice-Clermont : 15h00

Montpellier-Rennes : 17h05

Lyon-Marseille : 20h45