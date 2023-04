Football australien : un joueur de 20 ans meurt après un choc sur le terrain

Agé de 20 ans, Antonio Loiacono est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, après un important choc lors d'un match de football australien.

Le football australien - sport collectif proche du rugby et très populaire en Australie - est en deuil, après le décès d'un de ses jeunes espoirs. Alors qu'il disputait le premier match de la Hills Football League avec son club du Birdwood Football Club, à Gumeracha samedi dernier, Antonio Loiacono (20 ans) a été victime d'une importante collision sur le terrain.

Inconscient lors de son transport par avion au Royal Adelaide Hospital, le jeune homme a été placé en assistance respiratoire avant de succomber à ses blessures, dans la nuit de dimanche à lundi.

The brother of a talented country footballer who died a day after a tragic on-field collision at Gumeracha has paid emotional tributes, telling 7NEWS that Antonio Loiacono’s generosity as an organ donor has already saved two lives. Tributes in 7NEWS at 4pm and 6pm. #7NEWS pic.twitter.com/5p2Wm7bCUP

