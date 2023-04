Mondial de basket 2023 : l’équipe de France avec le Canada, la Lettonie et le Liban au premier tour

Troisièmes de la dernière Coupe du monde de basket en 2019, les Bleus de Vincent Collet débuteront le Mondial 2023 dans le groupe H, en compagnie du Canada, de la Lettonie et du Liban.

Du lourd dès le premier tour du Mondial 2023 de basket pour l’Équipe de France. Les hommes de Vincent Collet, vice-champions olympiques et médaillés de bronze lors du dernier Mondial en Chine, en 2019, ont hérité du Canada, de la Lettonie et du Liban, dans le groupe H.

Vers un second tour avec les Espagnols ?

Les Français débuteront la compétition dès le 25 août, à Jakarta (Indonésie), face au Canada de Shai Gilgeous-Alexander (Thunder d’Oklahoma City) et de RJ Barett (New York Knicks), avant d’enchaîner face à la Lettonie de Kristaps Porzingis (Washington Wizards), le 27 août. Enfin, les Bleus termineront le premier tour face au Liban, petit poucet du groupe, le 29 août.

Les Bleus sont fixés





Les joueurs de Vincent Collet joueront le Canada, la Lettonie et le Liban dans le groupe H #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/lxp6boCmA8 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) April 29, 2023

En cas de qualification, l’Équipe de France restera à Jakarta et se retrouvera face aux deux meilleures formations du groupe G, qui contient notamment son plus grand rival : l’Espagne. Un match qui sonnerait comme une revanche pour Vincent Collet et ses hommes, puisque ces derniers s’étaient inclinés face à la Roja lors de la finale de l’Eurobasket 2022 (88-76).

Avec Wembanyama, mais incertitude pour Embiid ?

Avec l'arrivée d'un Victor Wembanyama ultra-favori pour être le premier choix de la Draft NBA 2023, cela pourrait changer la donne. En revanche, il y a peu de chances que Joël Embiid, pivot camerounais et naturalisé depuis plusieurs mois, soit de la partie en Asie comme l'a expliqué Vincent Collet : «Il s’est confié à Boris Diaw (manager de l’Équipe de France), il y a très peu de temps, et il est toujours hésitant dans sa réflexion»

Parmi les autres affiches à retenir dans ce premier tour de la Coupe du monde de basket 2023, l’affrontement entre les États-Unis, potentiel adversaire des Bleus en demi-finale, et la Grèce de Giannis Antetokounmpo dans le groupe C, à Manille (Philippines), ainsi que l’affrontement entre l’Allemagne et l’Australie dans le groupe E, qui évoluera à Okinawa (Japon).

La compétition se déroulera du 25 août au 10 septembre dans trois pays différents : les Philippines, le Japon et l’Indonésie. C’est la première fois que l’organisation de la compétition se répartit entre plusieurs pays.