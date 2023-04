Rugby : l’Angleterre domine la France (38-33) et remporte le tournoi des 6 Nations féminin

Le Crunch féminin du tournoi des 6 Nations a tourné en faveur de l’Angleterre face aux Bleues (38-33). Cette victoire anglaise, à Twickenham, permet au XV de la Rose de remporter le tournoi pour la cinquième édition consécutive.

La marche a été trop haute pour le XV de France féminin. Deuxièmes du tournoi des 6 Nations féminin avant la rencontre face à l’Angleterre, les Bleues se sont inclinées (38-26) à Twickenham, dans un Crunch aux allures de finale.

L’opération était simple : pour remporter le tournoi pour la première fois depuis 2018, les Bleues de David Ortiz et de Gaëlle Mignot devaient absolument s’imposer face à leurs rivales d’outre-Manche.

Une première période ratée, une seconde période héroïque

Bien parties en début de rencontre, en s’imposant dans les 22 mètres anglais, et malgré la pression mise par le public anglais de Twickenham, les Françaises n’ont pu marquer d’essai rapidement et en ont payé les conséquences assez rapidement, avec quatre essais encaissés entre la 17e et la 40e minute. Avec un score de 33-0 au coup de sifflet de la première mi-temps, la messe semblait dite.

Dès le retour des vestiaires, les Bleues ont affiché un nouveau visage, en inscrivant deux essais par l’intermédiaire de Boulard (49ème, 33-5) et de Vernier (56ème, 33-12). L’essai inscrit par Davies (60ème, 38-14) aura été celui de trop pour les Françaises, qui ont tenté le tout pour le tout face à leurs rivales. Malgré trois essais supplémentaires dans le dernier quart d’heure, les joueues du XV de France n’ont pu combler leur retard après une seconde période qui a frôlé la perfection.

Vainqueures du Tournoi des Six Nations devant leur public, les Anglaises ont réalisé la passe de 5, en remportant le tournoi pour la cinquième édition consécutive. Quant aux Bleues, elles terminent sur la seconde marche du podium pour la troisième édition consécutive du tournoi de rugby.