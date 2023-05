Football : un espoir d'Arsenal devient tétraplégique à 23 ans après avoir été drogué lors d'une soirée

Un jeune espoir du club d'Arsenal (Londres) est devenu tétraplégique, après avoir été drogué à son insu lors d'une soirée entre amis.

Sa mère a témoigné du long combat de son fils, durant sa rééducation. Daniel Cain, aujourd'hui âgé de 26 ans, faisait le bonheur des équipes de jeunes du club d'Arsenal, actuel second de Premier League, avant d'être frappé d'un arrêt cardiaque il y a trois ans.

Selon sa famille au quotidien britannique The Independant, Daniel aurait été drogué avec un produit mis dans son verre à son insu, alors qu'il passait une soirée entre amis, le 9 juin 2020. Plusieurs camarades ont d'ailleurs raconté au Mirror que le joueur prometteur avait «changé de couleur», et qu'il ne se réveillait plus.

Appelés sur place, les pompiers ont pris le relais de ses amis, qui avaient commencé les gestes de premiers secours, mais le cœur de Daniel Cain s'était ensuite arrêté de battre pendant 24 minutes. Une durée au cours de laquelle le cerveau du jeune homme âgé de 23 ans à l'époque n'a pas été correctement alimenté en oxygène.

«Un miraculé»

Dès son arrivée à l'hôpital, la famille du jeune joueur avait été averti que les chances de voir Daniel se réveiller normalement étaient minimes. Sa mère, Tracey Cain, a raconté dans les colonnes du journal The Independant qu'après avoir passé 25 jours dans le coma, son fils s'était finalement réveillé, mais «qu'il ne pouvait rien faire», si ce n'est bouger les yeux.

Sa mémoire à court terme a été impactée, mais Daniel Cain avait toujours, après son passage dans le coma, des souvenirs plus anciens comme son enfance. Après avoir passé plus de deux ans dans les hôpitaux, il a enfin pu rentrer chez lui mais reste surveillé en permanence. Depuis sa sortie, le jeune homme a commencé une longue procédure de rééducation.

Tracey Cain a d'ailleurs confié que son fils «était heureux de faire de l'exercice, et qu'il répondait très bien au physio».

des soins coûteux

L'ex-espoir du football anglais peut «de nouveau marcher et se tenir debout», grâce au travail de l'organisation Neurokinex, qui a pris en charge Daniel dans sa procédure de rééducation.

Pour autant, le système de santé britannique (NHS) ne rembourse qu'une partie des frais médicaux à la famille, alors que les coûts s'élèvent à un montant allant de 1.146 euros à 2.293 euros par mois.

La famille Cain a alors mis en ligne une cagnotte, afin de l'aider à financer les soins de Daniel. Plus de 97.922 euros ont ainsi pu être récoltés, grâce aux donations.