PSG : Lionel Messi s'excuse après son voyage en Arabie saoudite (vidéo)

Sanctionné par le Paris Saint-Germain après un voyage en Arabie saoudite effectué sans l'accord du club, Lionel Messi a fait son mea culpa ce vendredi 5 mai dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

Le septuple Ballon d'Or s'en veut. Ce vendredi 5 mai, Lionel Messi s'est excusé «auprès du club» et de ses «coéquipiers» du PSG après son voyage en Arabie saoudite en début de semaine décidé sans l'accord du club.

«Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c'était le cas dans les semaines précédentes», a expliqué en espagnol le joueur dans une courte vidéo publiée sur son compte Instagram.

«J'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler, je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends ce que le club décidera. Je demande pardon à mes partenaires et au club», a-il ajouté

Le Paris SG a suspendu mardi le champion du monde argentin plusieurs jours après un voyage en Arabie saoudite dans le cadre d'un partenariat avec l'office du tourisme de ce pays. Durant cette suspension, il ne s'entraîne pas, ne joue pas et n'est pas payé.