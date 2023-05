Ligue 1 : Lens bat Marseille 2-1 et reprend la deuxième place

Le RC Lens a repris la deuxième place de la Ligue 1 en s'imposant 2 à 1 contre Marseille dans le choc de la 34e journée, ce samedi 6 mai au stade Bollaert.

Lens a remporté de haute lutte le match des dauphins contre l'Olympique de Marseille (2-1), ce samedi 6 mai, et gagné le droit d'aller titiller le requin Paris Saint-Germain, dans un Bollaert volcanique, couleur lave plus encore que Sang et Or. Le Racing a pris la deuxième place à l'OM et revient à trois longueurs du leader, qui joue à Troyes dimanche (20h45) son match de la 34e journée de Ligue 1.

Un but sur une frappe canon de son capitaine, Seko Fofana (42), et une tête de son leader offensif, Loïs Openda (60) ont offert la victoire aux Lensois, qui ont mieux joué les coups importants que les Marseillais, revenus trop tard par Dimitri Payet (88).

L'arrêt magnifique de Brice Samba

Les joueurs d'Igor Tudor peuvent ruminer le but refusé à Alexis Sanchez (8) pour un léger contact avec Kevin Danso, coupable de légèreté, que l'arbitre Clément Turpin avait d'abord validé. A l'image de cette décision, les moments-clé ont tous tourné en faveur des Artésiens. Samuel Gigot a le premier dû sortir sur blessure, remplacé par Léo Balerdi (29).

Puis il y a eu l'arrêt magnifique de Brice Samba sur un tir de Jordan Veretout (45+2), peu après l'ouverture du score, ou la blessure de la meilleure arme offensive de l'OM, «El Nino Maravilla» Sanchez.