Football : l'impressionnant palmarès de Jean-Michel Aulas à la tête de l’OL

Jean-Michel Aulas, qui n’est désormais plus président de l’Olympique lyonnais, a fait du club rhodanien une place forte du football français et européen grâce à ses équipes masculines et féminines.

En trente-six années, sous la direction de Jean-Michel Aulas, remplacé par John Textor à la tête d’OL Groupe, le club lyonnais s’est offert un palmarès incroyable.

OL masculin

7 titres de champion de France (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

2 victoires en Coupe de France (2008, 2012)

1 victoire en Coupe de la Ligue (2001)

7 victoires dans le Trophée des champions (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012)

Demi-finaliste de la Ligue des champions (2010 et 2020)

Demi-finaliste de la Ligue Europa (2017)

OL féminin

15 titres de champion de France (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022)

8 sacres en Ligue des champions (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022)

9 victoires en Coupe de France (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020)

2 victoires dans le Trophée des championnes (2019, 2022)