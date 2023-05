NBA : voici les 5 clubs dans lesquels pourrait jouer Victor Wembanyama

C’est le 16 mai prochain que se tiendra la Lottery NBA, le tirage au sort qui déterminera l’ordre de sélection de chaque équipe lors la Draft qui se déroulera fin juin au Barclays Center, à Brooklyn. Et le premier choix sera la prochaine destination du joueur français, Victor Wembanyama.

On n’avait pas vu ça depuis un certain LeBron James. Le 16 mai, la Lottery permettra de connaître l’ordre de sélection des équipes NBA lors de la Draft qui se déroulera le 22 juin au Barclays Center, à Brooklyn. Au total, 14 clubs possèdent un certain pourcentage de chance d’hériter du premier choix (en fonction de leur classement), c’est-à-dire de sélectionner celui considéré comme le meilleur joueur de l’édition 2023. Et cette année, c’est le joueur français Victor Wembanyama qui fait l’unanimité.

Quelle équipe a le plus de chance de mettre la main sur la pépite du basket tricolore ? En NBA, les plus mauvaises équipes de la saison écoulée disposent du meilleur pourcentage pour l’obtention de ce premier choix. Mais ce n’est pas toujours le cas, loin de là. Selon les probabilités, 5 clubs font figures de favoris.

Detroit Pistons – 14% de probabilité

Victor Wembanyama y retrouverait un autre Français, Killian Hayes. Il évoluerait également au côté de Cade Cunningham, un ailier avec une excellente vision du jeu capable d’utiliser sa taille et de le faire briller sur le terrain.

Houston Rockets – 14% de probabilité

Une équipe jeune, très jeune, qui vient de nommer Ime Udoka au poste de coach la saison prochaine. Le talent brut est là avec Jalen Green, Alperen Sengun, Tari Eason, ou encore Jabari Smith Jr. À Houston, Victor Wembanyama évoluerait au sein d’un effectif plein de promesse. Mais qui nécessitera beaucoup de travail pour exprimer son potentiel.

San Antonio Spurs – 14% de probabilité

Le choix préféré de beaucoup de fans français en raison des liens avec Tony Parker, qui a passé la quasi-totalité de sa carrière dans le club. Là aussi, les jeunes talents sont nombreux, avec notamment Jeremy Sochan, Keldon Johnson, et Devin Vassell. Il y a surtout la présence de Gregg Popovich sur le banc, un des meilleurs coaches de l’histoire de la NBA, qui serait à même de donner à Victor Wembanyama le meilleur apprentissage pour les quelques saisons qu’il lui reste à s’asseoir sur le banc des Spurs.

Charlotte Hornets – 12,5% de probabilité

Les responsables du marketing de la NBA se frotte les mains. À Charlotte, Victor Wembanyama serait la première cible des passes électrique de Lamelo Ball, le meneur ultra-flashy du club. Pour ce qui est des résultats sportifs, ce serait toutefois loin d’être idéal. Le club des Hornets peinent à développer ses jeunes talents depuis des années, et à bâtir un effectif solide autour de ses jeunes talents quand ils en ont.

Portland Trail Blazers – 10,5% de probabilité.

Damian Lillard, star incontestée mais isolée des Blazers, aura-t-il l’opportunité de lier son avenir à celui du pivot français ? Âgé de 32 ans, le meneur de Portland, qui sort d’une saison époustouflante (quand il n’était pas blessé), a encore quelques belles années devant lui. Et pourrait servir de mentor à Victor Wembanyama. Nul doute qu’une qualification pour les playoffs dès sa première année dans la ligue serait un objectif atteignable si ces deux joueurs associaient leurs talents.

Les 9 autres clubs qui participeront à la lottery : Orlando Magic (9%), Indiana Pacers (6.8%), Washington Wizards (6.7%), Utah Jazz (4.5%), Dallas Mavericks (3%, le choix est donné aux Knicks s’il tombe hors du top 10), Orlando Magic (1.8% Chicago garde le choix si dans les 4 premiers), Oklahoma City Thunder (1.7%), Toronto Raptors (1%), New Orleans Pelicans (0.5%).