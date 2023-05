PSG : fin de sanction pour Lionel Messi, déjà de retour à l’entraînement

Lionel Messi, suspendu deux semaines à la suite de son absence à un entraînement, a fait son retour ce lundi au centre Ooredoo.

La sanction de Lionel Messi a pris fin, ce lundi, avec le retour à l'entraînement lundi de la star du Paris Saint-Germain, a annoncé le club parisien.

«Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin», a indiqué le club sur son compte Twitter, avec une photo de l'Argentin en action. Sa mise à l'écart a finalement duré six jours.

Il avait été suspendu mardi par le PSG après un voyage promotionnel non autorisé en Arabie Saoudite, pour lequel la «Pulga» s'est excusée dans une courte vidéo postée sur Instagram. «Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends la décision du club. Je demande pardon à mes partenaires et au club», avait-il expliqué en espagnol.

Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023

Messi a manqué la victoire à Troyes (3-1), dimanche, et pourrait donc revenir pour le match de la 35e journée de Championnat contre Ajaccio, samedi (21h) au Parc des Princes.

En fin de contrat avec Paris, Messi (35 ans) est plus proche d'un départ que d'une prolongation. Selon plusieurs sources, il pourrait s'engager en Arabie saoudite dans le club d'Al-Hilal.