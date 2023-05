UFC : en état d'ivresse, cette star du MMA percute deux voitures avec son camion

Star de l’UFC, le combattant MMA Tony Ferguson a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche après avoir percuté deux voitures à Hollywood en état d’ébriété.

Actuellement proche de la fin de sa carrière, Tony Ferguson, combattant à l’UFC, a fait parler de lui en mal après avoir percuté deux voitures avec son pick-up devant une boîte de nuit à Hollywood dans la nuit de samedi à dimanche. Très alcoolisé, il se serait montré «très peu coopératif »avec les forces de l’ordre.

Correction: Tony Ferguson was the former INTERIM Lightweight Champion in the UFC. pic.twitter.com/TIwAsECGBr

— MMAFayce ™ (@MMAFayce) May 7, 2023