Demi-finale aller de la Ligue des Champions : le Real Madrid et Manchester City se neutralisent (1-1)

Un choc sans vainqueur. La demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City n’a pas désigné de vainqueur (1-1), ce mardi 9 mai, au stade Santiago Bernabeu de Madrid.

Des buts contre le cours du jeu

Après un début de partie tonitruant et plusieurs occasions dans le camp espagnol, les joueurs de Manchester City ont subi la réussite insolente du Real Madrid, avec un but splendide de Vinicius Junior (36e, 1-0) sur une frappe lointaine. Une 7e réalisation pour l’attaquant brésilien dans la compétition cette saison, qui rejoint Kylian Mbappé (3e), éliminé avec le PSG, au classement des buteurs.

Au retour des vestiaires, la tendance s’est inversée, avec un Real Madrid beaucoup plus dominant et pressant. Mais ce sont finalement les Cityzens de Pep Guardiola qui ont cueilli à froid leurs adversaires, avec une frappe à ras de terre de Kevin de Bruyne qui a fait trembler les filets d’un Thibault Courtois solide dans ses cages (67e, 1-1). Un but précieux pour le club anglais, qui vise la victoire finale dans cette Ligue des Champions.

KEVIN DE BRUYNE REMET MANCHESTER CITY À ÉGALITÉ





Cette frappe #RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/LmyZA0hBPK — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 9, 2023

La rencontre retour se déroulera à l’Etihad Stadium de Manchester City, le 17 mai prochain. La seconde demi-finale de la Ligue des Champions, qui opposera l'AC Milan à l'Inter Milan, aura lieu le mercredi 10 mai et sera à suivre sur Canal+ Foot.