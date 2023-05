Mark Zuckerberg remporte un tournoi de jiu-jitsu

Fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg a remporté ce week-end son premier tournoi de jiu-jitsu aux Etats-Unis.

Le fondateur et patron de Meta, Mark Zuckerberg, a publié des photos de son premier tournoi de jiu-jitsu samedi sur Facebook et Instagram, les deux principaux réseaux sociaux de son entreprise.

Le milliardaire a remporté une médaille d'or et une médaille d'argent pour son équipe (baptisée «Guerrilla Jiu Jitsu») lors de la compétition qui a eu lieu dans un lycée près du siège du groupe californien, dans la Silicon Valley.

Lors d'une interview l'année dernière, il avait expliqué à l'animateur Joe Rogan qu'il s'était mis aux arts martiaux pendant la pandémie, notamment car le côté «bestial» de ce sport lui donnait de l'énergie et l'aidait à affronter les difficultés au travail.

