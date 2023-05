MMA : une jeune combattante meurt dans un accident de voiture

Shalie Lipp, une jeune combattante américaine de MMA, est décédée dimanche dans un accident de voiture à l’âge de 21 ans.

Elle devait combattre d’ici quelques jours. Agée de 21 ans, Shalie Lipp, considérée comme un grand espoir du MMA, a trouvé la mort dans un accident de voiture dimanche dans le Minnesota, aux Etats-Unis.

L’Américaine ne portait pas de ceinture de sécurité au moment de l'accident, où deux véhicules sont entrés en collision, selon les éléments de la presse anglaise. Les occupants de l'autre voiture s'en sont sortis indemnes.

«Mon cœur est absolument brisé, a posté son entraîneur Eric Sweeney sur ses réseau sociaux. Tu étais un être humain si merveilleux, plein de promesses et de dynamisme. L'une des rares personnes que j'ai jamais rencontrées qui visait vraiment la grandeur. Être ton ami va me changer pour toujours. C'est déjà le cas. Merci pour tous ces moments. Toutes nos discussions, à la fois personnelles et professionnelles. Les rires, les larmes et toutes les émotions entre les deux. Je me souviendrai de chacun d'eux.»

Shalie Lipp devait disputer l’un des plus importants combats de sa jeune carrière dans moins de deux semaines face à Natalie Gage, le 20 mai à Detroit.

La jeune femme, fille de commentateur sportif, restait sur un bilan de trois victoires et deux défaites.

