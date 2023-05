Basket : l’AS Monaco se qualifie pour le Final Four d'Euroligue après sa victoire historique contre le Maccabi Tel Aviv (97-86)

L’AS Monaco s’est qualifié pour le Final Four de l’Euroligue après s’être imposé dans le match 5 décisif contre le Maccabi Tel Aviv (97-86). Une première pour le basket français depuis 26 ans.

Tout simplement historique. Vainqueur du Maccabi Tel Aviv dans un match 5 décisif en quart de finale de l’Euroligue, l’AS Monaco décroche son billet pour le Final Four de la plus prestigieuse des compétitions européennes de basketball. Une première pour une formation du championnat français depuis 1997 et l’ASVEL.

Pour la 1re fois de son histoire, la #RocaTeam accède au Final Four d’@euroleague pic.twitter.com/LSW68ty3jr — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) May 10, 2023

Une revanche contre l'Olympiakos

Pourtant, tout avait mal commencé dans ce match couperet entre la «Roca Team» et la formation israélienne dans la salle Gaston-Médecin de Monaco : menés à la fin du premier quart-temps (26-33), les Monégasques vont inverser la tendance et reprendre l’avantage sur leurs adversaires juste avant la mi-temps (53-49). Avant de ne presque plus jamais céder leur avantage, malgré quelques frayeurs dans le dernier quart-temps.

La formation de Sasa Obradovic, menée par un Mike James toujours aussi décisif dans les grands rendez-vous (21 points, 5 rebonds et 4 passes décisives), fera face à un cador du basketball européen dans ce Final Four, qui se déroulera le 19 mai prochain à Kaunas (Lituanie) : l’Olympiakos Le Pirée.

Un adversaire bien connu des Monégasques, puisque ce sont les Grecs qui avaient mis fin à leur aventure européenne la saison passée, lors du match 5 des quarts de finale. Des retrouvailles qui auront un air de revanche.