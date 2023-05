Ligue des champions, demi-finale aller : l’Inter Milan domine l’AC Milan dans le derby milanais (0-2)

Le derby de la Madone entre l’AC Milan et l’Inter Milan a tourné en faveur des «visiteurs», avec une victoire (2-0) en demi-finale aller de la Ligue des Champions, ce mercredi 10 mai.

Au coude à coude dans le championnat italien, l’AC Milan et l’Inter Milan étaient opposés dans cette seconde demi-finale aller de Ligue des Champions, ce mercredi 10 mai. Mais le duel a rapidement tourné court, avec une victoire facile de l’Inter Milan face à son rival (0-2), grâce à des buts d’Edin Dzeko et d’Henrikh Mkhitaryan.

Une rencontre pliée en quelques minutes

Dans un stade de San Siro en ébullition et en faveur des Rossoneri de l’AC Milan, les hôtes ont pourtant vite déchanté avec une ouverture du score prématurée des Nerazzuri de l’Inter Milan, signée Edin Dzeko (8e, 0-1). Sonnés, les hôtes de la rencontre vont rapidement encaisser un second but de leur rival lombard par l’intermédiaire d’Henrikh Mkhitaryan (11e, 0-2). Le derby de la Madone a failli tourner à la démonstration à la demi-heure de jeu, avec un pénalty accordé, puis finalement annulé pour une simulation.

Mkhitaryan marque déjà le 2ème but pour l'Inter !





On joue depuis seulement 10 minutes #ACMINT | #UCL

Deux derbys de la Madone en une semaine

Au retour des vestiaires, la situation s’est légèrement améliorée pour l’AC Milan de Mike Maignan, d’Olivier Giroud et de Théo Hernandez : victimes du pressing en première période, les Rossoneri ont pu se montrer dangereux face aux Intéristes au cours de la seconde mi-temps, avec plusieurs occasions qui manquaient de précision. De leur côté, les joueurs de l’Inter Milan, guidés par Simone Inzaghi, ont accepté de subir le jeu, en tentant des contres sur les rares temps faibles de l’AC Milan.

Vainqueurs de cette rencontre aller entre les deux clubs lombards, les Nerazzuri de l’Inter Milan prennent une belle option sur la qualification en finale de Ligue des Champions. Une finale qu’ils n’ont plus disputée depuis 2010, année de leur dernier sacre. Mais avant d’atteindre Istanbul et la finale de la C1, l’Inter Milan devra recevoir l’AC Milan dans un second derby de la Madone, le mardi 16 mai, dans la même enceinte de San Siro, ou Giuseppe Meazza comme les tifosi de l’Inter Milan l’appellent.

Le vainqueur de cette demi-finale affrontera le gagnant du duel entre le Real Madrid et Manchester City, qui se sont quittés sur un score de parité lors du match aller (1-1).