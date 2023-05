Lionel Messi : l’énorme salaire que pourrait toucher l'Argentin en Arabie saoudite

Alors que son arrivée a été qualifiée de «conclue» en Arabie saoudite, Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG, pourrait toucher un salaire astronomique dans le royaume du Golfe.

Une offre hors-norme. Après Cristiano Ronaldo, qui a rejoint l’Arabie saoudite et le club d’Al Nassr en janvier dernier, Lionel Messi pourrait lui aussi prendre la direction du riche royaume du Golfe. En fin de contrat avec le PSG, l’Argentin devrait quitter le club de la capitale, les négociations autour d’une prolongation n’ayant pas abouti. Et alors qu’un retour au FC Barcelone était envisagé, il aurait finalement donné son accord pour rejoindre l’Arabie saoudite. L’affaire est même considérée comme «conclue», d’après une source saoudienne proche des négociations citée par l’AFP. «Il jouera en Arabie saoudite» la saison prochaine, a ajouté cette source, sans révéler le nom de son futur club.

le sportif le mieux payé au monde

Mais il s’agirait d’Al-Hilal, rival d’Al Nassr dans le championnat saoudien. Et pour convaincre le septuple Ballon d’or, la formation de Riyad n’aurait pas lésiné sur les moyens avec un contrat jugé «exceptionnel» et «énorme». Le champion du monde argentin, qui fêtera ses 36 ans le 24 juin, pourrait ainsi toucher un salaire de près de 400 millions d’euros par an. Certaines sources évoquent même un contrat de deux ans avec un salaire de 500 millions d'euros par an avec de nombreux avantages en nature, soit plus du double de Cristiano Ronaldo. Arrivé cet hiver, le Portugais perçoit un salaire de près de 200 millions d’euros par saison, primes publicitaires comprises, selon divers médias.

Ces émoluments feraient de Lionel Messi le sportif le mieux payé au monde et s’ajouteraient à son contrat d’ambassadeur du tourisme saoudien (estimé à 22,5 millions d’euros sur trois ans). Et il pourrait être amené à signer d’autres contrats dans les semaines à venir. L’Arabie saoudite chercherait en effet à nouer des partenariats avec le natif de Rosario pour soutenir et promouvoir sa possible candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2030. Des contrats tout aussi juteux qui devraient lui rapporter plusieurs dizaines de millions d’euros supplémentaires.