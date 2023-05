Manchester City : pourquoi le père d'Erling Haaland a été viré des tribunes en Ligue des champions

Alf-Inge Haaland, le père d’Erling, a été expulsé de sa loge ce mardi soir lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City (1-1), après des gestes déplacés et des insultes.

Présent pour suivre le match de son fils Erling, Alf-Inge Haaland a été viré de la loge dans laquelle il était pour assister à Real Madrid-Manchester City (1-1) en Ligue des champions ce mardi après un mauvais comportement envers des supporters madrilènes.

Selon la radio espagnole Cadena Ser, l’ancien joueur de Leeds et Manchester City aurait jeté des cacahuètes sur plusieurs personnes. Dans plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir le père et représentant d’Erling Haaland en train d’invectiver des fans en posant sa main derrière son oreille et en adressant également un bras d’honneur.

De quoi pousser la sécurité à intervenir et à expulser le père du meilleur buteur de Premier League, qui n’a pas bronché et a été accompagné de plusieurs «adios, adios» des fans madrilènes.

Ce mercredi, «Alfie» Haaland est sorti du silence sur les réseaux sociaux en rejetant la faute sur le Real Madrid et ses supporters. «Le Real Madrid n’était pas content que nous célébrions le but de Kevin De Bruyne, a-t-il écrit sur Twitter. A part ça, nous avons dû bouger parce que les fans du Real Madrid n’étaient pas contents du 1-1.»

Ok. RM was not happy we were celebrating KDB goal. Other than than that we had to move because RM fans not happy with 1-1 https://t.co/PWpk6EAPUp

— Alfie Haaland (@alfiehaaland) May 10, 2023