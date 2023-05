MMA : qu'est-ce que le PFL, l'organisation concurrente de l'UFC que rejoint Cédric Doumbé ?

Le combattant MMA français Cédric Doumbé a finalement rejoint la PFL. Voici ce qu'il faut savoir de cette Professional Fighters League.

Son choix était attendu, c'est désormais officiel. Pressenti à l'UFC, Cédric Doumbé, le talentueux combattant, multiple champion de kickboxing qui s'est tourné vers le MMA, a rejoint la PFL.

Qu’est-ce que la PFL ?

La PFL est une ligue américaine d’arts martiaux mixtes fondée par Donn Davis en 2017 et lancée en 2018. Il s’agit de la première et unique organisation mondiale de MMA proposant une saison régulière et des playoffs.

Comment s’organise la saison de la PFL ?

10 combattants de chaque catégorie de poids s’affrontent pour le titre durant toute l’année. Cette année d'ailleurs, pour la première fois la PFL Europe débarque.

Qui sont les Français engagés au PFL ?

Pour cette édition 2023 du PFL Europe, trois combattants français seront en lice : Anthony Salamone, Mokhtar Benkaci et Geysim Derouiche.

Bientôt en france

Et la ligue américaine, qui a notamment enregistré l'arrivée de Jake Paul et pourrait également signer le Camerounais Francis Ngannou, ex-champion de l'UFC, posera ses valises à Paris en septembre. L'occasion de voir la première de Cédric Doumbé ? «Le calendrier de la saison inaugurale de PFL Europe est fixé, et les fans de MMA en 2023 découvriront les meilleurs combattants MMA d'Europe en compétition dans le vrai format sportif de la PFL, a déclaré le patron de la Professional Fighters League, Peter Murray. Les événements de la saison régulière de PFL Europe auront lieu à Newcastle, au Royaume-Uni, en mars, et à Berlin, en Allemagne, en juillet. Les demi-finalistes participeront ensuite à une éliminatoire à élimination simple à Paris, en France, en septembre, les vainqueurs se qualifiant pour le championnat d'Europe PFL à Dublin, en Irlande, en décembre.»

