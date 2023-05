Tennis : la colère de Benoît Paire qui n’a pas reçu d’invitation pour Roland-Garros

Alors qu’il n’a pas reçu l’une des quatre invitations de la Fédération française de tennis pour Roland-Garros (28 mai-11 juin), Benoît Paire a exprimé sa colère et son incompréhension.

Mauvaise surprise pour Benoît Paire. L’Avignonnais n’a reçu aucune des quatre invitations de l’opération «Destination Roland-Garros» attribuées, ce mardi, par la Fédération française de tennis pour le Grand Chelem parisien (28 mai-11 juin). Les heureux élus sont Jessika Ponchet et Arthur Fils, qui ont obtenu les invitations «Race France», et Clara Burel et Hugo Gaston, qui ont reçu les wild-cards «Race internationale».

Ce choix n’a pas manqué de faire réagir Benoît Paire, qui a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux. Ces invitations ont en effet été attribuées trop tôt, puisque le règlement de la FFT indique que la wild-card Race internationale, qui prend en compte les tournois disputés à l’étranger, doit revenir au n°1 français au classement du 15 mai. Et alors qu’il est actuellement engagé au Challenger de Francavilla (Italie), il peut encore espérer dépasser Hugo Gaston, qui est lui en lice au Challenger de Mauthausen (Autriche).

Une belle somme dès le premier tour

A l’annonce de l’attribution des invitations, la FFT a précisé que l’échéance avait été avancée en raison du Masters 1000 de Rome, qui s’achève le 21 mai. «Le classement initialement prévu pour l'attribution des wild-cards de la Race internationale était celui du 15 mai, mais il a finalement été avancé au 8 mai puisque le tournoi de Rome ne s'achèvera que le 21 mai», a indiqué l’instance. Mais Benoît Paire, dont les écarts de comportement répétés peuvent expliquer cette décision, n’a pas été convaincu par cette explication.

«Le classement race est actualisé tous les jours donc il y aura bien un nouveau classement race au 15 mai», a-t-il insisté sur son compte Twitter. Et il espère que la Fédération reviendra sur sa décision. «Le règlement dit que c’est le 15 mai. On ne peut pas revenir en arrière. J’espère que c’est une erreur de la part de la FFT et qu’ils vont la rectifier. Je ne dis pas que je vais gagner le tournoi, mais tant que ce n’est pas officiel, je ne comprends pas pourquoi ils annoncent ça alors qu’il y a encore cette semaine pour gagner des points», a-t-il confié à L’Equipe.

On parle de classement race au 15 mai!! Le classement race est actualisé tous les jours donc il y aura bien un nouveau classement race au 15 mai — paire benoit (@benoitpaire) May 9, 2023

Une présence dans le tableau principal de Roland-Garros a son importance, notamment sur le plan financier. L’année dernière, un joueur éliminé au 1er tour était tout de même assuré de toucher 62.000 euros. Et cette année, cette somme pourrait être plus importante avec une dotation globale qui devrait être revue à la hausse. En attendant, il sera opposé, ce mercredi, à l’Italien Alessandro Gianessi pour une place en quart de finale.