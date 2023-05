UFC : le trailer du documentaire sur Conor McGregor dévoilé (vidéo)

Conor McGregor, star de l’UFC, a dévoilé le trailer du documentaire revenant sur sa carrière, ainsi que la date de sortie.

Les fans vont être ravis. L’ancien de l’UFC et star du MMA Conor McGregor a dévoilé la date de sortie d’un documentaire ainsi que la première bande-annonce.

Si un premier documentaire, nommé «Notorious», était sorti en 2017 sur son ascension fulgurante, ce nouveau «film» est prévu en quatre parties. Il suivra Conor McGregor depuis 2018. La série, intitulée «McGregor Forever», sera sur la plate-forme Netflix le 17 mai.

McGregor Forever is out May 17th only on @Netflix. You’ll get a ringside seat for some of the biggest challenges I’ve faced, how I bounced back, and why I’m still the man to beat in the UFC. pic.twitter.com/rh7BhwXodo

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 9, 2023