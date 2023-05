Mondiaux de judo : quand Teddy Riner combattra-t-il ?

Pour ses premiers championnats du monde de judo depuis six ans, Teddy Riner sera très attendu sur les tatamis de Doha (Qatar). Découvrez le jour de son entrée en lice.

Le meilleur judoka de l’histoire va faire son entrée en lice ce samedi lors des championnats du monde 2023. Six ans après ses derniers Mondiaux, Teddy Riner visera une onzième couronne. Même si la tâche ne sera pas aisée.

Après le triomphe de Clarisse Agbegnenou ce mercredi, la délégation tricolore espère voir le décuple champion planétaire sur la première marche du podium samedi à Doha. Et ainsi réussir à améliorer son record et entrer encore un peu plus dans l'histoire du judo.

«Je suis motivé comme jamais», avait confié le judoka de 34 ans pendant un point presse de l'équipe de France. «Il a envie de monter sur ce Championnat du monde pour se tester, a de son côté indiqué son entraîneur Franck Chambily à l’AFP. Et se tester, ça veut dire prendre les meilleurs du moment. Et là pour le coup, ça va être le cas si tout va bien. Au vu du tirage au sort, ce n'est pas un tirage facile. Mais on est là pour ça. Il faut voir les choses en face. Les Jeux olympiques arrivent à grande vitesse et ça va être un très bon test. Je le sens impatient de vouloir se présenter à cette compétition pour voir un peu le niveau qu'il a par rapport aux tout meilleurs de ces dernières années.»

A noter que si Teddy Riner atteint les quarts de finale de la catégorie des +100 kg, il pourrait affronter la nouvelle star japonaise Tsatsuru Saito avant de retrouver en demi-finale son tombeur des JO de Tokyo, le Russe Tamerlan Bashaev.