PSG : déjà réintégré, Lionel Messi va-t-il jouer contre Ajaccio ?

Suspendu pour son voyage non autorisé en Arabie Saoudite, Lionel Messi a repris l’entraînement avec le PSG en début de semaine et devrait être présent pour affronter Ajaccio, samedi soir, au Parc des Princes.

Chapitre définitivement clos ? Suspendu par le PSG pour avoir manqué un entraînement en raison d'un voyage non autorisé en Arabie Saoudite, au lendemain de la défaite face à Lorient (1-3), Lionel Messi a repris l’entraînement avec le club de la capitale en début de semaine. Un retour plus tôt que prévu, alors qu’une suspension de deux semaines avait été évoquée, même si Paris n’avait pas communiqué sur la durée de sa suspension.

Ses excuses publiques dans une vidéo auraient été appréciées par les dirigeants et favorisé sa réintégration au sein du groupe parisien. Et s’il n’a pas participé à la victoire, dimanche, à Troyes (1-3), il devrait être à la disposition de Christophe Galtier et pourrait rejouer, samedi soir, lors de la venue d’Ajaccio au Parc des Princes. Il pourrait même être titulaire au côté de Kylian Mbappé. Reste à savoir quel sera l’accueil des supporters à son égard, eux qui avaient déjà sifflé le septuple Ballon d’or à plusieurs reprises avant son escapade saoudienne.

Ce match face au club corse pourrait permettre à Lionel Messi et ses coéquipiers, qui comptent six points d’avance sur Lens à quatre journées de la fin de la saison, de faire un pas décisif vers le titre de champion de France, qui serait le 11e de l’histoire du PSG. Un record dans l’Hexagone.