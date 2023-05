Barça-Real Madrid : qui a le plus de titres de champion d’Espagne entre les deux rivaux ?

Le FC Barcelone, largement leader du championnat d’Espagne devant le Real Madrid, peut s’offrir une nouvelle Liga ce dimanche 14 mai. Voici le nombre de sacres nationaux remportés par les deux rivaux.

Si le Real Madrid a remporté la Coupe du Roi, c’est bien le FC Barcelone qui domine les débats cette année dans le championnat d’Espagne. Si bien que les Catalans peuvent s’offrir un nouveau titre ce dimanche 14 mai, contre l'Espanyol Barcelone, ce qui serait leur 27e titre de champion national.

Le Barça a en effet remporté 26 titres. Le premier remonte à 1929 et le dernier à 2019.

De son côté, le Real Madrid est devant avec 35 sacres. Le premier ayant été remporté en 1932 et le dernier en 2022.

A la troisième place on retrouve l’Atlético de Madrid et ses 11 titres de champions d’Espagne, puis Bilbao (8), Valence (6), la Real Sociedad (2), le Betis Seville (1), Séville (1) et La Corogne (1).