Ja Morant : Nike peut-il lâcher le joueur NBA, à nouveau vu avec une arme à feu ?

Ja Morant, star NBA des Memphis Grizzlies, a été de nouveau aperçu avec une arme à feu lors d’un live Instagram. Déjà sanctionné en mars, il fait face à des conséquences potentiellement désastreuses.

Il n’a pas retenu la leçon. Sanctionné par huit matchs de suspension en mars dernier, pour avoir brandi une arme à feu dans un club de Strip-tease, Ja Morant, joueur NBA de Memphis, a récidivé dans la nuit de samedi à dimanche. De quoi imaginer des sanctions beaucoup plus lourdes contre lui.

Un plan furtif

Dans un live Instagram (une vidéo diffusée en direct), on peut ainsi apercevoir l’Américain dans une voiture, Hip-hop à fond, qui s'amuse et chante avec un ami. Au départ, il a les mains vides, mais quelques secondes plus tard, un plan furtif le montre avec une arme automatique. La vidéo change très vite d’angle de vue mais trop tard.

Conséquence immédiate, son club l'a suspendu, pour une durée indéterminée, comme nous l'avons appris ce dimanche. Etant donné que la saison du club est déjà - et prématurément - terminée, le joueur n'aura pas le droit de participier aux activités off season des Grizzlies. Une sanction salariale devrait également suivre.

Ja Morant has been suspended from all Grizzlies activities after the Memphis star was seen flashing an apparent gun in recent social media video. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 14, 2023

Au moment des premiers faits, il y a deux mois à peine, Adam Silver, commissioner de la NBA, avait qualifié sa conduite d’«irresponsable, imprudente et potentiellement très dangereuse». Et après l’avoir reçu à New York dans les bureaux de la NBA, Silver l’avait pardonné. «Ja m’a également fait comprendre qu’il avait tiré les leçons de cet incident et qu’il comprenait que ses obligations et sa responsabilité envers les Grizzlies et l’ensemble de la communauté allaient bien au-delà de son jeu sur le terrain», avait-il indiqué.

Surtout, après un passage en aide psychologique et une perte de 668.659 dollars de salaire, Ja Morant avait tout de même reçu le précieux soutien de son sponsor Nike, qui avait retenu ses excuses. A l’inverse, Powerade, la marque de boisson énergétique avait mise en pause sa campagne publicitaire avec le joueur.

Un modèle de chaussures menacé ?

Cette nouvelle sortie de route de Morant aura-t-elle des conséquences fortes avec Nike cette fois-ci ? La marque américaine pourrait décider de lâcher tout simplement le joueur qui vient de voir sortir la Ja 1 : la première chaussure de basket signature à son nom… en collaboration avec Nike.

Un honneur très rare puisque seuls quelques superstars ont eu ou ont cette opportunité : on peut citer, bien sûr Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Paul George et… Kyrie Irving. (D'autres joueurs bien connus tels Michael Jordan sont chez Jordan Brand, filiale de Nike)

Mais ce dernier pourrait bien servir d'exemple dans l'affaire Ja Morant. Cette saison, la marque à la virgule a arrêté sa collaboration avec le meneur de jeu, après des mois de polémique. Le 27 octobre, le joueur de Dallas, qui évoluait à Brooklyn au moment des faits, avait publié sur ses comptes Instagram et Twitter l’affiche de «Hebrews to Negroes : Wake Up Black America» et des liens vers le site d’Amazon permettant de louer ou d’acheter ce film antisémite contenant entre autres une citation attribuée à Adolf Hitler et niant la réalité de l’Holocauste.

Le cas du rappeur Kanye West, évincé par Adidas en octobre après une collaboration financièrement fructueuse pendant près huit ans, pourrait également peser dans la décision de Nike. La marque américaine va, quoi qu'il en soit, avoir du mal à conserver dans son écurie un joueur talentueux mais de plus en plus infréquentable.