Ligue 1 : le PSG se rapproche du titre, Lens confirme sa place de dauphin… Ce qu'il faut retenir de la 35e journée

Entre les courses au podium, à l'Europe et au maintien, retrouvez tous les résultats complets de la 35e journée du championnat de France de Ligue 1.

A l'approche de la fin de la saison, il y a de la bagarre à tous les étages en Ligue 1. Entre le PSG qui se rapproche d'un nouveau titre, la course au podium, à l'Europe et au maintien, les rencontres sont de plus en plus importantes.

Lens-Reims : 2-1

Lens s'est imposé à domicile face à Reims (2-1) vendredi, confortant sa deuxième place. Réduits à 10 contre 11 dès la 19e minute et menés 1-0 après un pénalty de Folarin Balogun dans la foulée, les Lensois ont égalisé par un autre pénalty, inscrit par Przemyslaw Frankowski (39e), avant de prendre l'avantage par un exploit personnel de leur capitaine Seko Fofana (54e).

Strasbourg-Nice : 2-0

La très belle opération de Strasbourg qui s’éloigne de la zone rouge. Un doublé du Sénégalais Habib Diallo a permis aux Alsaciens de signer un quatrième succès en cinq matchs pour s'éloigner de la zone de relégation en battant Nice (2-0). Le Racing confirme son succès capital la semaine dernière à Nantes (2-0), où Diallo avait déjà marqué. L'attaquant a inscrit cinq buts sur les quatre derniers matchs.

PSG-Ajaccio : 5-0

Le PSG a fait un grand pas vers le titre en battant Ajaccio (5-0), qu'il envoie en Ligue 2, samedi. Avec 81 points, le club de la capitale reprend six longueurs d'avance sur Lens (2e) et pourrait être champion pour la 11e fois dès le week-end prochain s'il fait mieux à Auxerre que les Sang et Or à Lorient. Kylian Mbappé a signé un doublé. Malgré ces titres en vue, l'ambiance reste morose au Parc des Princes pour un futur champion. Les ultras étaient absents - en grève -, Achraf Hakimi a vu rouge sitôt revenu de suspension pour une bagarre avec Thomas Mangani (exclu aussi), et Lionel Messi, en instance de départ, probablement vers l'Arabie saoudite, a entendu quelques sifflets et insultes au Parc des Princes.

Clermont-Lyon : 13h

Toulouse-Nantes : 15h

Rennes-Troyes : 15h

Montpellier-Lorient : 15h

Brest-Auxerre : 15h

Monaco-Lille : 17h05

OM-Angers : 20h45