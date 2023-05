Ligue 1 : plusieurs joueurs de Toulouse absents contre Nantes pour éviter de porter le maillot contre l’homophobie ?

Plusieurs joueurs du club de football de Toulouse refuseraient de jouer ce dimanche 14 mai contre Nantes pour ne pas avoir à enfiler le maillot arc-en-ciel, porté ce week-end en Ligue 1 et Ligue 2 pour lutter contre l'homophobie.

L’information a été dévoilée ce samedi soir par La Dépêche du Midi. Selon le quotidien local, cinq joueurs du «Téfécé» refuseraient de jouer ce dimanche, contre Nantes, lors de la 35e journée de Ligue 1, en raison des maillots arc-en-ciel portés en Ligue 1 et Ligue 2 pour lutter contre l'homophobie.

Alors que la saison dernière, le Sénégalais Idrissa Gueye, qui évoluait au PSG, avait créé la polémique pour avoir refusé de porter le maillot, cette année de nouveaux joueurs font polémique comme Donatien Gomis, joueur de l’En Avant Guingamp, mais aussi des joueurs de Toulouse.

Farès Chaïbi, Zakaria Aboukhlal, Moussa Diarra et Saïd Hamulic ne souhaiteraient pas porter la tunique avec les chiffres en couleurs arc-en-ciel dans le dos. Nommé par La Dépêche, Logan Costa a démenti, auprès du Parisien, tandis que les autres n’ont pas voulu réagir.

A l'occasion de la campagne annuelle «Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot», tous les joueurs de L1 et L2 portent ce week-end un maillot floqué des couleurs de l'arc-en-ciel, qui ornent aussi les brassards des capitaines. Ces maillots doivent ensuite être vendus aux enchères au profit des associations Foot Ensemble, PanamBoyz&Girlz United et SOS Homophobie.