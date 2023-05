Homophobie : pourquoi certains footballeurs n’ont pas voulu porter le maillot arc-en-ciel ?

Certains footballeurs ont refusé de porter le maillot arc-en-ciel contre l’homophobie à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1. Voici les raisons.

Si la journée de championnat a connu des résultats importants d’un point de vue sportif, c’est hors terrain que la Ligue 1 a fait parler d’elle ce week-end. En effet, plusieurs joueurs ont refusé de porter le maillot arc-en-ciel mis en place, comme chaque année, pour lutter contre l’homophobie.

Mais quelles sont les raisons de ce boycott ? Pour se justifier, la majorité des joueurs évoquent leurs convictions religieuses.

A Toulouse, trois joueurs sont concernés : Moussa Diarra, Saïd Hamulic et Zakaria Aboukhlal. Le Marocain s’est d’ailleurs exprimé et a expliqué les raisons de son refus. «J’ai pris la décision de ne pas participer à la rencontre aujourd'hui, entame-t-il. Je voudrais d'abord dire que je porte la meilleure estime pour chaque individu, sans jugement sur leurs préférences personnelles, genre, religion, ou passé. C'est un principe. Le respect est une valeur que je porte en haute estime. Cela s'applique aux autres, mais aussi à mes propres croyances. Je ne pense pas être la personne adaptée pour participer à cette campagne. J'espère sincèrement que ma décision sera respectée. Tout ce que je demande, c'est d'être traité avec respect.»

Egalement concerné, Mostafa Mohamed, l’attaquant égyptien du FC Nantes, s’est aussi exprimé. «Je n’ai pas pris part aujourd’hui au match Toulouse - Nantes. Je ne souhaite pas du tout polémiquer mais je me dois de faire part de ma position, a-t-il indiqué. Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce qui restera différent. Je respecte toutes les différences. Je respecte toutes les croyances et toutes les convictions. Ce respect s'étend aux autres mais comprend également le respect de mes croyances personnelles. Vu mes racines, ma culture, l’importance des mes convictions et croyances, il n’était pas possible pour moi de participer à cette campagne. J’espère que ma décision sera respectée, tout comme mon souhait de ne pas polémiquer à ce sujet et que tout le monde soit traité avec respect.»

— Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) May 14, 2023

Ces cas de boycott ne sont pas une première en Ligue 1. En 2019, la LFP avait invité les capitaines, arbitres et entraîneurs à porter un brassard arc-en-ciel pour la première édition. Plusieurs d’entre eux s’en étaient passés comme Radamel Falcao, qui évoluait à Monaco ou encore Fayçal Fajr (Caen) et Jérémy Morel (OL). L’an dernier, le Parisien Idrissa Gueye avait boycotté la rencontre face à Montpellier pour ne pas avoir à porter le numéro arc-en-ciel.