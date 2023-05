Inter Milan-AC Milan (1-0) : les Intéristes premiers qualifiés pour la finale de la Ligue des champions

Déjà vainqueur à l'aller (0-2), l'Inter Milan s'est imposé ce mardi 16 mai contre l'AC Milan (1-0) en demi-finale retour de la Ligue des champions et a validé son ticket pour la finale le 10 juin prochain à Istanbul.

Milan est bleu et noir. L'Euroderby entre les deux clubs milanais a donc été remporté par KO par les Intéristes. Après s'être imposé lors de la première manche une semaine plus tôt (0-2), les hommes de Simone Inzaghi ont remis ça ce mardi soir (1-0). Ils connaîtront mercredi soir leur adversaire pour la finale après Manchester City-Real Madrid.

Il aura fallu attendre la 74e minute pour que le capitaine de Nerrazzurri, Lautaro Martinez ne délire les siens et fasse vibrer le stade Giuseppe-Meazza. Les Intéristes disputeront ainsi leur sixième finale de Ligue des champions (3 victoires, 2 défaites), le 10 juin prochain à Istanbul (Turquie).

Dernier club italien à avoir conquis la Ligue des champions en 2010, l’Inter Milan sera certes l'outsider en finale contre le patron de la C1, le Real Madrid et 14 sacres ou l'affamé Manchester City en quête d'une première couronne. Mais les Nerazzurri, qui sont sortis d’une phase de poules avec le Bayern Munich et le FC Barcelone, de s’offrir un quatrième titre après 1964, 1965 et 2010.

Au final, alors que leur saison semblait «passable», les hommes de Simone Inzaghi, qui devient le 5e entraîneur italien à mener un club italien en finale de C1, peuvent finir la saison avec trois titres en poche puisqu'ils joueront aussi la finale de la Coupe d'Italie le 24 mai, contre la Fiorentina, après avoir déjà gagné la Supercoupe d'Italie en janvier, déjà contre l'AC Milan (3-0).