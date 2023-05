Manchester City-Real Madrid, demi-finale retour de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Manchester City-Real Madrid, la demi-finale retour de Ligue des champions, se déroule ce mercredi 17 mai et sera à suivre sur les antennes du groupe Canal. Voici le programme TV.

C’est la finale avant l’heure. La rencontre que tous les fans attendent. Encore plus après le match nul (1-1) du match aller au stade Santiago-Bernabeu. Citizens et Madrilènes vont tenter de décrocher leur ticket pour la finale de la Ligue des champions ce mercredi.

Manchester City espère éliminer les tenants du titre et enfin décrocher sa place pour la finale. D’autant que les Anglais sont en passe de s’offrir un nouveau titre en Premier League. «C'est une semaine capitale pour le club. On s'est mis dans une assez bonne position, par rapport à il y a deux mois (pour conserver leur titre) en Premier League, et on a ramené ensuite un 1-1 du (stade Santiago) Bernabeu à l'Etihad, où on a été plus qu'efficaces ces dernières années, surtout en Ligue des champions, on espère juste arriver à l'être encore», a confié Kyle Walker.

Pour se qualifier, il faudra hausser le niveau aperçu au match aller où seul Kevin De Bruyne, qui a inscrit le but de l’égalisation, s’est montré impressionant. «On a un plan de jeu qu'on doit exécuter un peu mieux qu'à l'aller. On essaiera de se créer plus d'occasions et de faire en sorte que nos joueurs de devant reçoivent le ballon dans de meilleurs situations (...) Mais on s'attend à affronter le plus dur des adversaires possible ces dernières années. On l'accepte, on s'y attend et il n'y a plus qu'à y aller», a détaillé Pep Guardiola.

Programme TV

Manchester City-Real Madrid

Demi-finale retour de Ligue des champions

Mercredi 17 mai

21h sur Canal+