Ligue des champions : Manchester City élimine le Real Madrid (4-0) et rejoint l'Inter Milan en finale

Manchester City a étrillé le Real Madrid, tenant du titre (4-0), ce mercredi en demi-finale retour de Ligue des champions. Les Citizens retrouveront l’Inter Milan en finale, le 10 juin à Istanbul.

Manchester City avec la manière et la puissance. Après un nul plein d’espoir (1-1) une semaine plus tôt en Espagne, les Citizens ont décroché leur ticket pour Istanbul et la grande finale de la Ligue des champions, le 10 juin prochain, en éliminant avec la manière le tenant du titre, le Real Madrid (4-0), mercredi soir à l’Etihad Stadium.

Une nouvelle finale après 2021

Impuissant et acculé sur son but avec statistiques inédites (avec 70% de possession, jamais, même face à des adversaires bien plus faibles, City n'avait autant eu le ballon sur une première période d'un match de Ligue des champions), le Real n’a jamais pu espérer. Le club madrilène n'avait alors touché que 10 ballons dans la moitié de terrain adverse, quand City en comptait 196.

Et c’est Bernardo Silva qui a décidé de prendre la tenue de héros. Il a d’abord pris Courtois à contre-pied pour ouvrir le score (23e). Puis, le Portugais, sur le radar du PSG pour la saison prochaine, selon la presse, a doublé la mise un quart d'heure plus tard (38e). En seconde période, c’est Eder Militao qui a marqué contre son camp (76e). C’est enfin Julian Alvarez qui a enfoncé le clou (4-0, 90+1).

Un score large mais pas flatteur puisqu’il correspond vraiment à la réalité du terrain. City marche sur l’eau alors que le Real de Luka Modric (37 ans) et Karim Benzema (35 ans) semble arrive à la fin d’une ère. La finale le 10 juin à Istanbul contre l'Inter Milan sera un nouveau rendez-vous à ne pas rater pour city et son entraîneur qui n'ont jamais semblé aussi proches d'un trophée qui leur échappe depuis sept ans. Il s'agira de la deuxième tentative des Citizens après celle perdue en 2021 contre Chelsea (1-0).