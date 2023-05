UFC-PFL : vers un «super tournoi» MMA avec Ngannou-Jones en tête d’affiche ?

Alors que Francis Ngannou a rejoint la PFL, une autre organisation de MMA, après avoir quitté l’UFC, l’influenceur Jake Paul a proposé de réunir les meilleurs combattants des deux ligues. Une idée qui pourrait voir le jour ?

Et si les deux organisations de MMA, la PFL et l’UFC, organisaient un «super tournoi» avec Francis Ngannou et Jon Jones en tête d’affiche ? C’est en tout cas la proposition du combattant et influenceur Jake Paul.

Avec le départ du Camerounais de l’UFC pour rejoindre la PFL, la possibilité de voir le combat que tout le monde attendait contre l’Américain est devenu impossible. «Bones» étant revenu dans les octogones après trois ans d’absence, soit au moment du départ du «Predator», qui était en froid avec Dana White, patron de l’organisation.

Mais l’idée de créer un tournoi entre les deux organisations pourrait être creusée après la proposition de Jake Paul, devenu boxeur et futur combattant MMA. «Laissons la PFL et l’UFC travailler ensemble et organiser un énorme événement sur ESPN. Ngannou contre Jones, Nunes contre Harrison, Edwards contre Doumbé, et bien sûr Diaz contre Paul après que je l'ai assommé en boxe. Francis (Ngannou), Kayla (Harrison), Cédric (Doumbé) vous en êtes ?», a-t-il questionné ? Ce à quoi Ngannou a répondu : «C’est le seul moyen.»

Si, sur le papier, cela paraît compliqué, avec les Américains tout est possible. Et alors que la PFL commence à prendre de l’ampleur, la possibilité de croiser deux grosses organisations serait forcément incroyable et offrirait de jolis chèques aux combattants. Reste à savoir si cela se concrétisera un jour.

