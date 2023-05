OM : c'est terminé pour Dimitri Payet cette saison

Le milieu de terrain Dimitri Payet n'a pas été retenu dans le groupe de l'OM par Igor Tudor pour le déplacement à Lille, samedi, lors de la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats, a annoncé le club.

L’OM est dans une période décisive pour la quête de la deuxième place du championnat. À deux points du RC Lens (73 points pour les Olympiens et 75 pour les Sang et Or), les hommes d'Igor Tudor vont faire un déplacement périlleux à Lille ce samedi soir. Mais le club ne pourra pas compter sur son numéro 10 Dimitri Payet dans ce sprint final.

Le groupe pour #LOSCOM



À ce soir pic.twitter.com/fwHzMjiEsc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 20, 2023

Peu utilisé cette saison par le technicien croate, mais décisif sur les trois derniers matchs des Phocéens (ayant été titularisé dimanche dernier lors de la victoire face à Angers à l'Orange Vélodrome), l'absence du Réunionnais est une surprise, au vu de ses récentes prestations. Un choix fort de la part d'Igor Tudor.

Saison finie pour Payet

Le meneur de 36 ans ne devrait donc théoriquement plus fouler une pelouse de Ligue 1 cette saison puisqu'il est sous le coup d'une suspension de trois matchs fermes, plus deux avec sursis, pour avoir adressé le 6 mai dernier face au RC Lens, une gifle au visage de Yannick Cahuzac, adjoint de l'entraîneur lensois Franck Haise.

Une décision qui ne passe pas pour l'OM, qui a annoncé vouloir faire appel de cette sanction, qu'il estime «prononcée au mépris des principes élémentaires de procédure et du règlement disciplinaire de la LFP».

Après son match face au LOSC, l'OM, actuellement 3e de L1, affrontera Brest au Vélodrome et Ajaccio en Corse lors des deux dernières journées de championnat.