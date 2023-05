Rugby : La Rochelle remporte la finale de Champions Cup face au Leinster (27-26)

Vainqueurs de la Champions Cup la saison passée, les joueurs du Stade Rochelais conservent leur titre dans la plus belle des compétitions européennes de rugby après leur victoire en finale face aux Irlandais du Leinster (27-26).

La passe de deux pour le Stade Rochelais ! Au bout du suspense et dans une Aviva Stadium de Dublin derrière le Leinster, la formation rochelaise s’est imposée en finale de la Champions Cup (27-26) pour la seconde année consécutive.

Le doublé. À Dublin. Avec 17 points de retard.





Tout simplement sublime, unique, exceptionnel, indescriptible ! #LEIvSR | #ChampionsCup | #FievreSR — Stade Rochelais (@staderochelais) May 20, 2023

un entame compliquÉe

Pourtant, tout avait mal commencé pour la formation entraînée par Ronan O'Gara, avec trois essais consécutifs signés Dan Sheehan et Jimmy O'Brien (12e, 0-17). Les Rochelais parviennent à refaire leur retard juste avant la fin de la première mi-temps, avec deux essais de Jonathan Danty (20e, 7-17) et Ulupano Seuteni (39e, 12-23), et malgré quelques pénalités des Irlandais du Leinster.

Une fin de match irrespirable

Au retour des vestiaires, les joueurs du Stade Rochelais vont rapidement montrer un meilleur visage, notamment grâce au jeu au pied d'Antoine Hastoy, sur deux pénalités (50e, 20-26). Mais tout s'est joué dans les dernières minutes, avec l'essai de la délivrance du pilier rochelais, Georges Henri Colombe (72e, 25-26), qui est transformé par Antoine Hastoy (73e, 27-26). La partie est finalement pliée avec le carton rouge du pilier de la formation irlandaise, Michael Ala'alatoa,en fin de rencontre (79e).

Le Stade Rochelais devient la sixième formation à conserver son titre en Champions Cup après Leicester, le Munster, le Leinster, le RC Toulon et les Saracens. Seuls les Toulonnais, vainqueurs ce vendredi 19 mai de la Challenge Cup, ont réussi à remporter la compétition durant trois années consécutives