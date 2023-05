Football : les Lyonnaises s’offrent un 16e titre de championnes de France

Les joueuses de l'Olympique lyonnais ont décroché leur seizième titre de championnes de France après leur victoire dimanche sur le terrain du PSG (1-0). Il aura fallu attendre un but en fin de match pour libérer l’OL.

C’est au bout du temps réglementaire que les footballeuses de l’OL ont décroché un nouveau titre de championnes de France en allant battre le PSG, deuxième de D1 Arkéma, dimanche soir (0-1).

L'OL OUVRE LE SCORE À LA 87ÈME MINUTE





Sur un superbe service de Majri, Bruun marque peut-être le but du titre #PSGOL pic.twitter.com/rMo2QKyd9d — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 21, 2023

La Danoise Signe Bruun a marqué de la tête en toute fin de match (88e) pour offrir à l'OL ce deuxième titre consécutif, devant près de 19.000 spectateurs au Parc des Princes, lors de l'avant-dernière journée de D1.

«Ça a été dur. Comme souvent, on aurait dû faire preuve de plus d'efficacité, notamment en première période où on a des grosses situations. On laisse Paris à notre portée avec de l'espoir. On connaît le collectif parisien, la maîtrise et l'ascendant qu'il peut avoir sur l'adversaire, a confié Sonia Bompastor, l’entraîneure de l’OL au micro de Canal+. Il fallait faire un match de haut niveau sur l'aspect mental. Je suis fière de mes joueuses, ce n'est pas une victoire évidente.»

Il y a quelques jours, l'OL avait également remporté la Coupe de France en battant… le PSG (2-1).