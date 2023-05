NBA : quel est le palmarès de Carmelo Anthony qui vient d’annoncer sa retraite ?

Carmelo Anthony, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, a annoncé sa retraite ce lundi 22 mai. Après 19 saisons, «Melo» quitte la Grande Ligue avec un joli palmarès malgré l'absence de titre national.

La NBA perd l’un de ses meilleurs attaquants. A 38 ans, et après 19 années passées sur les parquets de la prestigieuse ligue américaine de basketball, Carmelo Anthony a officiellement annoncé sa retraite ce lundi dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

«Le temps est venu pour moi de dire au revoir au terrain qui a fait mon nom, au sport qui m'a donné un but, a annoncé celui qui avait été drafté par les Denver Nuggets en 3e position en 2003 derrière LeBron James et Darko Milicic. Mais le basket était mon exutoire. Mon objectif était élevé (pour) les villes que j'ai représentées avec fierté et les fans qui m'ont soutenu tout au long de mon parcours. Je suis à jamais reconnaissant envers ces personnes et ces lieux, car ils ont fait de moi Carmelo Anthony. Mais le temps est venu pour moi de dire au revoir: au terrain où je me suis fait un nom, au jeu qui m'a donné un but et de la fierté.»

Sur le toit de l'Olympe avec Team USA

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants de la NBA, il figure dans la liste des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la Ligue diffusée en 2021. Carmelo Anthony a également porté les couleurs des New York Knicks (2011-2017), du Thunder d’Oklahoma City (2017-2018), des Houston Rockets (2018), des Portland Trail Blazers (2019-2021) puis des Los Angeles Lakers (2021-2022) où il a évolué avec LeBron James.

S’il n’a jamais remporté de titre NBA (seulement des titres de Divisions), il possède tout de même un solide palmarès. Sélectionné à 10 reprises au All-Star Game, il est le neuvième meilleur scoreur de toute l’histoire de la NBA. Il aura en effet inscrit 28.289 points en NBA, soit une moyenne de 22,5 par match (7.808 rebonds et 3.422 passes décisives). Seuls LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain et Shaquille O'Neal auront été plus prolifiques. Difficile de ne pas être impressionné.

Sans oublier qu’avec les Etats-Unis, «Melo» a toujours brillé puisqu’il a été sacré trois fois champion olympique (2008, 2012, 2016). Il a également été médaillé de bronze au Mondial 2006 et médaillé de bronze aux JO 2004.

Désormais, il laisse la main à son fils Kiyan Anthony, âgé de 18 ans et qui pourrait marcher sur les traces de son père. D’ailleurs, dans sa vidéo d’adieux, «Melo» a mis des extraits de son fils… Sa succession est assurée.