Onlyfans : la promesse osée de la boxeuse Ebanie Bridges aux footballeurs de Leeds en cas de maintien

A la lutte pour se sauver en Premier League, le club de Leeds a reçu une promesse bien particulière de la part d’une boxeuse, qui est également mannequin OnlyFans, pour les motiver.

Une motivation supplémentaire ? La boxeuse et mannequin OnlyFans Ebanie Bridges a promis de montrer sa poitrine à tous les joueurs de Leeds United s'ils parviennent à éviter la relégation au championnat.

Actuellement 19e du championnat d’Angleterre, l’équipe de Sam Allardyce doit absolument battre Tottenham et espérer qu’Everton ne l’emporte pas contre Bournemouth dans le même temps pour être assurée de se maintenir. Pas chose aisée, mais la boxeuse a trouvé comment les motiver.

I said what I said. Come on Leeds #Mot #alaw https://t.co/Ku5akDGUnj

